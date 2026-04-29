トイトレや着替え、ひらがなを読めるようになるなど、未就学児の間にマスターしておきたいことはいろいろ。お箸の持ち方もそのひとつではないでしょうか。先日は「箸の使い方の教え方がわかんない」というタイトルでこんな悩み相談がありました。お子さんは年長で来年度は小学生になるものの、通常の箸がまだ使えないそうです。『100均に売ってる先っぽがくっついてるやつは得意で持ち方も綺麗なんだけど、普通の箸になると持てな