＜入学前にお箸マスター＞年長なのに箸をうまく使えない！確実に身につくきっかけって？
トイトレや着替え、ひらがなを読めるようになるなど、未就学児の間にマスターしておきたいことはいろいろ。お箸の持ち方もそのひとつではないでしょうか。先日は「箸の使い方の教え方がわかんない」というタイトルでこんな悩み相談がありました。お子さんは年長で来年度は小学生になるものの、通常の箸がまだ使えないそうです。
『100均に売ってる先っぽがくっついてるやつは得意で持ち方も綺麗なんだけど、普通の箸になると持てない。YouTubeの箸トレーニングの仕方とか一緒に見てやってみようって誘ったんだけど、母親の私とだと、できなくなるとすぐに「イヤ！」ってやめちゃうんだよね。普通の箸を使いたい気持ちはあるみたいだけど親との練習がイヤって感じがしていて、どう動けばいいかわからない。保育園は「家で頑張ってね」って感じだし』
箸1本を鉛筆持ちにさせてもう1本足す、豆を皿から皿に移す……
『うちは「鉛筆が持てればできるよ」と言って、箸1本を鉛筆持つ感じにしてもう1本足して動かし方を教えた』
『個人的には普通の箸+輪ゴム使うのが気楽でよかった』
『お箸難しいよね。豆を自分でつまんだり、ゲーム的にお皿からお皿に移してタイムを測って前日の記録を塗り替えるようにしたり。練習自体はするんだけどなあ』
実際にママたちが家庭で、子どもに箸の持ち方をどのように教えているのかという具体的なエピソードが寄せられた今回の投稿。鉛筆を持つように1本の箸を持ってそこにもう1本の箸を追加させていった人、親の箸の持ち方を見せて自然と覚えさせた人、小さな豆を皿から皿へ移動させる箸のトレーニングをした人など、さまざまなコメントが寄せられていました。しかし同じように教えてもすべての子どもが同じように箸が持てるわけでもない様子。手の大きさや握力、手先の器用さなどさまざまな要因で、なかなか箸が上手に持てない子どもも一定数いるのではないでしょうか。またゲーム感覚で楽しみながらお箸の持ち方を習得させているけれども、うまくいかないというママもいました。
急にモチベが上がったりできるようになったりすることもある！
『私の娘は「中指に上の箸が当たるのが嫌だった」と言ってました。お子さんなりに嫌な理由があるとは思います』
『子どもに練習する気が起きてやり始めると「なんか急にできた！」ってなるから、そんなに心配しなくても大丈夫だよ』
『私が克服したのは食欲のせい。小学生のとき、親が焼き魚を綺麗に食べて、「自分もそんな風に綺麗に食べたい！」って思ったのがきっかけだった』
家庭のなかで箸の練習をやらせたいと考えている投稿者さん。「なんとか小学校に入学するまでに」と焦っている様子も受け取れましたが、そもそもお子さんのやる気がなかったりグズったりしていることに疲れている様子です。この点についてママたちからは「いきなりやる気が出ることもあるから焦らなくて大丈夫だよ！」、「やりたくない理由が何かあるのかも」といったコメントが寄せられていました。実際に箸の持ち方を練習するようになったタイミングとしては小学校に入ってお友達から指摘されて恥ずかしい思いをした、ご飯を美味しく食べたいと思ったといったエピソードがありました。また箸を持っているときの手の感覚が気持ち悪くて持ちたがらなかったというお子さんも。投稿者さんのお子さんも、いつかは箸の練習をやる気になり、いきなり持てるようになるタイミングがやってくるかもしれませんね。
焦らず箸のメリットや楽しさ、食のマナーを教えてあげていい
『気張りすぎなくても最低限の基礎知識が入ってればいいんじゃない？』
『小1の担任でした。箸を正しく持てずに入学してくる子は何人かいましたが、3学期にはほぼいなくなりました。友達の手元を見たり指摘されたりして、気をつけたり悔しくて夏休みに練習して克服したりいろいろです。正しく持てると豆やご飯粒も取れるし、麺も食べやすいので、メリットを伝えてあげるのがいいと思います』
『祖父からお箸を持つときに右上手で持ち、左手を添えて改めて右下手に持ち直す一連の所作や、嫌い箸をしないことを身につけるように教わりました』
小学校に入ると保育園や幼稚園のように、給食で先生が補助をしてくれるわけでもないですし、周囲がみんな正しく箸を持てているのに自分だけ持てていないから困るという状況もあるでしょう。しかし本人のやる気やタイミングもありますから、「そんなに焦らなくて大丈夫だよ」といった応援の声もありました。それよりも正しい箸の持ち方だとご飯が美味しくなることや食べやすくなること、一緒に食事をしている人に不快感を与えないことなどのメリットを伝え続けることが大事ではないでしょうか。
お子さんが嫌がっているのにあまりにも厳しく教えようとすると箸だけでなく、食事そのものも嫌いになってしまうかもしれませんし、「給食が嫌だから学校に行きたくない」という事態になる可能性も。投稿者さんもお子さんが食事の時間を嫌いにならないことや食事の最低限のマナーなどを教えながら、あまり焦りすぎずにゆったりと構えていてもいいのではないでしょうか。
文・AKI 編集・みやび