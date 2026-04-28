エムスリー（2413、東証プライム）。手元の会社四季報は「ソニーG関連会社（ソニーGが筆頭株主）。医療従業者向け情報サイトで製薬会社の情報提供支援。治験等の周辺分野開拓」（特色欄）とし、【回復基調】と銘打った業績欄で「27年3月期は・・・、海外も伸び営業益復調」と記している。【こちらも】TSIHD、収益回復も中計が試金石構造改革の成否がカギ主たる事業は後述するが、この間の収益動向はこんな具合。2020年3月