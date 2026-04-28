「プロレス・ストロングスタイル」（２８日、後楽園ホール）１９８１年４月２３日に初登場した初代タイガーマスクのデビュー４５周年記念特別イベントが行われ、メインでは佐山サトル（６８）が、前田日明（６７）、藤原喜明（７７）、藤波辰爾（７２）とトークショーに臨んだ。新日本やＵＷＦで共闘した盟友との“史上初”の最強競演で昔話に花を咲かせ、佐山は「思い出は尽きないが、いい時代を過ごさせてもらった」と往年の