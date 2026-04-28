「プロレス・ストロングスタイル」（２８日、後楽園ホール）

１９８１年４月２３日に初登場した初代タイガーマスクのデビュー４５周年記念特別イベントが行われ、メインでは佐山サトル（６８）が、前田日明（６７）、藤原喜明（７７）、藤波辰爾（７２）とトークショーに臨んだ。新日本やＵＷＦで共闘した盟友との“史上初”の最強競演で昔話に花を咲かせ、佐山は「思い出は尽きないが、いい時代を過ごさせてもらった」と往年の昭和プロレスを振り返った。

“四次元殺法”とも形容されたタイガーマスクのアクロバティックかつ攻撃的なスタイルは、後のプロレスや格闘技にも大きな影響を与えた。前田は「プロレスの歴史にない次元、ジャンルだった。本来あるべきレスラーの肉体を作り上げて実現した」と述懐。藤原も「こんな選手、もう出ないよな」とうなずいた。

佐山は心血を注いだタイガーマスクについて「新日本の若手時代の結晶。仲間がいて、厳しいトレーニングをして、猪木さんと命がけでプロレスに懸けて、切磋琢磨（せっさたくま）して。それがなければタイガーマスクはブレイクしてない」と実感を込めた。さらに、今後の夢については「プロレスはできたら昔の時代に戻したい。藤原さん、藤波さん、前田君のようにストロングスタイルができる練習が必要。コーチとして、若い選手を指導してもらいたい。（世の中に）ああ、プロレスは強いんだとわかってもらいたい。プロレスと格闘技、僕はあえて両方もっている。武道に近づけたい。礼儀正しく、しっかりした格闘技にしていきたい。それと武道をつくるのが今の自分の夢。僕が生きている間の最後の仕事。まずはプロレスの再建から全力を尽くす」と、青写真を描いた。

最近まで実現不可能とさえ思われていたレジェンド４人の歴史的なそろい踏みに、チケットは完売。後楽園ホールは超満員で立ち見客もあふれたが、それぞれが感激した様子で、古き良き黄金期の昭和プロレスを懐古していた。