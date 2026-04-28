本拠地マーリンズ戦異色のカラーが注目を集めている。米大リーグ・ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でマーリンズと対戦。この日行われた日本文化を称えるイベントにちなんで作られた“風流”な柄の特別ユニホームには、日本人ファンからも反響が相次いでいる。和テイストのシャツに視線が集まった。日本の伝統と文化を称える「ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイト」として開催されたゲーム。試合開始前には「X JAPAN