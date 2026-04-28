本拠地マーリンズ戦

異色のカラーが注目を集めている。米大リーグ・ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でマーリンズと対戦。この日行われた日本文化を称えるイベントにちなんで作られた“風流”な柄の特別ユニホームには、日本人ファンからも反響が相次いでいる。

和テイストのシャツに視線が集まった。

日本の伝統と文化を称える「ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイト」として開催されたゲーム。試合開始前には「X JAPAN」のYOSHIKIが国歌演奏。スタジアムグルメに牛丼やカツ丼が提供されるなど日本に関係したイベントが相次いだ。

そんな中、MLB公式Xはこの試合で配布された記念ユニホームを紹介。ドジャーブルーとは一線を画した赤と紺の配色で、表面には松の木や桜が、背面には富士山の背後から太陽が昇る様子が、浮世絵のようなタッチで描かれている。

これには日本のファンから「日本を意識した山水画が美しい」「赤富士ね。縁起はええんよ。」「このユニフォーム皆さん着てる」「背中のDAISOロゴがさらに和でよい」「キター！任侠ユニ」「ドジャース、日本仕様やん」「これぐらい振り切ってくれた方が面白くはある」などの声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）