元グラビアアイドルで、セクシー女優の矢埜愛茉(やの・えま＝30)が28日、自身のX(旧ツイッター)を更新。セクシー女優を引退することを報告した。



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【大切なお知らせ】として「 マドンナ3作目を持ちましてAV女優を引退します」と発表し文書を公開。「デビューから約2年半。これまで経験したことのない、たくさんのことを挑戦させていただきました」と記し、「あの時一歩踏み出していなければ叶わなかったと思います」と振り返った。



ファンや関係者に向けては「さまざまな形で矢埜愛茉を知ってくださり、応援してくださった皆様、本当にありがとうございます。怒濤で濃密な2年半でした」と感謝をつづり、引退の理由については「今年30歳を迎え、これからの人生を考えたときに、新しいフェーズに進みたいという想いが強くなりました」と説明した。



今後については「これまでの経験を活かしながら、ずっと好きだったカメラのお仕事や、またお芝居にも挑戦していきたいと思っています」と明かし、最後には「一区切りとなりますが、活動自体はこれからも続けていきます。今後とも、矢埜愛茉の応援をよろしくお願いいたします」と結んだ。



矢埜は前田美里としてデビューすると、日テレジェニック2014に選ばれるなどグラビアアイドルとして活躍。2024年1月からは現在の芸名に改名し、セクシー女優に転身した。2025年にはバラエティ番組「水曜日のダウンタウン」(TBS系)の人気企画に仕掛け人として登場し、その美貌から話題を呼んだ。



（よろず～ニュース編集部）