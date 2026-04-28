28日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝159円47銭前後と、午後5時時点に比べ6銭の小幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝186円59銭前後と3銭のユーロ安・円高と横ばい圏で推移している。 株探ニュース