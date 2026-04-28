4月2８日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、安保3文書改定へ議論が開始されたという東京新聞の記事を紹介した。 番組で紹介した東京新聞の記事によると、政府は27日、年内に予定する安全保障関連3文書改定に向けた有識者会議の初会合を首相官邸で開いた。現行計画に国内総生産（GDP）比2％水準への引き上げを明記した防衛費のさらなる増額のほか、近年の国際紛争を特徴付ける人工知能（AI）や無人機を活