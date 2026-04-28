〈パワハラで部長職を降ろされても「部下のためを思った指導です」「この私が左遷されるなんて…」大手メーカー勤務の男性（53）を加害者にした“歪んだ思い込み”〉から続く「社内でまだ少数の女性の管理職は周囲からチヤホヤされていますし、僕なんかが訴えても、取り合ってもらえませんよ」【写真】この記事の写真を見る（2枚）そう語ったのは、女性上司への“フキハラ”を繰り返し、職場で厳重注意を受けたという当時27歳の