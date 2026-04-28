大分市の交差点で今年1月、飲酒運転で自転車の女性をひき逃げした男に大分地裁は28日、拘禁刑2年・執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。 【写真を見る】「記憶がよみがえらないほど泥酔」飲酒ひき逃げ46歳男に拘禁刑2年・執行猶予4年大分地裁 アルコール等影響発覚免脱と道路交通法違反の罪で有罪判決を受けたのは、大分市の無職・甲斐光一被告（46）です。 判決などによりますと、甲斐被告は今年1月大分市の交差点