ＦＣ東京と川崎は２８日、来月２日（味スタ）に行われる両クラブの対戦に先駆けたトークショーを行い、ＦＣ東京からは石川直宏さんが、川崎からは稲本潤一さんが登壇した。元日本代表でもある２人が、６月の北中米Ｗ杯を戦う日本代表の活躍に期待した。２００２年の日韓Ｗ杯で２ゴールを決めた稲本さんは「（メンバーの）大枠は決まっていると思いますが、残りの数人は決まっていないと思うので、それがＪリーグの選手から選ば