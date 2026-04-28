バイエルンを率いるヴァンサン・コンパニ監督が、チャンピオンズリーグ（CL）準決勝で対戦するパリ・サンジェルマン（PSG）について「我々のほうが優れたチームであることを証明したい」と意気込みを語った。27日、クラブ公式サイトが同監督のコメントを伝えている。バイエルンは28日に敵地『パルク・デ・プランス』で、5月6日には本拠地『アリアンツ・アレーナ』でPSGとのCL準決勝のファーストレグとセカンドレグを戦う。今シ