公園内のため池と作業小屋＝あつぎこどもの森公園（厚木市提供）民間の取り組みで生物多様性の保全が図られている里山や企業の保有林などを認定する環境省の「自然共生サイト」に、神奈川県厚木市内の「あつぎこどもの森公園」（同市中荻野）など３件が認定された。市内からの認定は初めて。同園には希少種含む８３１種の動植物が生息しており、山口貴裕市長は２１日の定例会見で「市の豊かな自然を象徴するシンボルとするととも