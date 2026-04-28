５人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の「かなみん」こと辻野かなみが２８日までにインスタグラムを更新。話題の映画のキャラクターに扮してディズニーを楽しむ様子が注目を集めている。辻野は「上海Ｄｉｓｎｅｙズートピア映画も大好き乗り物は、カリブの海賊とトロンとズートピアが楽しすぎた」とつづり、映画「ズートピア」に出てくるキツネのキャラクター「ニック」の帽子を被って上海のディズニーを