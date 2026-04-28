ラ・リーガ 25/26の第32節 エスパニョールとレバンテの試合が、4月28日04:00にステージ・フロント・スタジアムにて行われた。 エスパニョールはエドゥ・エスポジト（MF）、キケ（FW）、ペレ・ミジャ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレバンテはパコ・コルテス（FW）、カルロス・エスピ（FW）、パブロ・マルティネス（MF）らが先発に名を連ねた。 前半は大きな