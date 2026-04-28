4月から、筑波大学生命環境学群生物学類の2年生に進級された悠仁さま。学業に励まれるなかで、新たな“研究成果”が発表された。国立科学博物館が発行している「国立科学博物館専報」の第54号に掲載された「皇居の生物相調査第III期（2021-2025）で記録されたトンボ類」という論文に、悠仁さまのお名前が登場しているという。この「国立科学博物館専報」とは、国立科学博物館が実施する研究プロジェクトなどの成果をまとめた複数の