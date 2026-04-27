登戸つくりと公園の一角に誕生したカフェ＝２７日、川崎市多摩区川崎市多摩区の「登戸つくりと公園」に、都市公園法に基づく市の公募設置管理制度（Ｐａｒｋ─ＰＦＩ）を活用したカフェが５月１２日に開設される。同制度は公園の魅力向上を目的としており、街区公園で用いるのは市内で初めて。地域の要望を踏まえ、飲食機能に加えて交流拠点としての役割を担うことが期待される。小田急線登戸駅と同向ケ丘遊園駅のほぼ中間点に