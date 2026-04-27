◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）高い壁に挑む。昨年の覇者ヘデントール（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ルーラーシップ）が名馬への道を突き進む。長い歴史を誇る国内最長距離Ｇ１を、これまで連覇したのはわずか５頭だけ。メジロマックイーンやテイエムオペラオー、キタサンブラックなど一流ホースの名前がズラリ。１年前の春の盾だけでなく、一昨年の菊花賞では出遅れながらも連対