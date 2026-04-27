コンビニチェーンのセブン-イレブンは、「じゃりじゃりシュガーマーガリントースト」を、北海道・沖縄県を除く店舗で2026年4月28日から順次発売する。専用のシュガーマーガリンを手作業で1枚ずつパンの端まで塗り、どこから食べても砂糖の粒が弾ける食感と、マーガリンのコクが楽しめる商品だ。大きめサイズでも最後まで美味しく味わえるよう、二度焼きを採用。表面を香ばしく焼き上げることで、外はサクッと、中はしっとりとした