どこを食べても“じゃりじゃり”食感　二度焼き採用の新商品を発売【セブン-イレブン】

コンビニチェーンのセブン-イレブンは、「じゃりじゃりシュガーマーガリントースト」を、北海道・沖縄県を除く店舗で2026年4月28日から順次発売する。

専用のシュガーマーガリンを手作業で1枚ずつパンの端まで塗り、どこから食べても砂糖の粒が弾ける食感と、マーガリンのコクが楽しめる商品だ。

大きめサイズでも最後まで美味しく味わえるよう、二度焼きを採用。表面を香ばしく焼き上げることで、外はサクッと、中はしっとりとした食感に仕上げている。

〈じゃりじゃりシュガーマーガリントースト〉

・価格

178円（税込192.24円）

・発売日

2026年4月28日（火）〜順次発売

・販売エリア

北海道・沖縄県を除く全国

価格は178円（税込192.24円）

【担当者コメント】

行楽シーズンの高揚感に合わせ、お客様に驚きと笑顔を届けたいという想いから「大きなパン」シリーズの商品を企画しました。単にサイズ感を大きくするだけでなく、細部にわたり試作を重ねています。このサイズを提供することは大きな挑戦でしたが、袋を開ける前のワクワク感から食べ終わりの満足感まで、妥協なく仕上げました。ひとりで食べても誰かと分けても食べられる商品になっておりますので、ぜひ店舗で驚きの大きさを体感していただけると嬉しいです。

※店舗によって価格が異なる場合がある

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記している

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もある

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がある。

※画像はイメージ