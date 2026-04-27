「日本で（ポーカーの）大きい大会が4つあったんですよ。その大きい大会で全部成績がよくて、今年の日本の大きい大会のランキングがあるんですけど、僕いま日本で1位なんですよ」4月26日に放送された『上沼・高田のクギズケ！』（読売テレビ）で、以前からポーカー好きを公言しているお笑いコンビ・マテンロウのアントニーがそんな告白をして、驚きの声があがっている。「番組MCの高田純次から『アントニーさんはポーカーで1億円