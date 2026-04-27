日本銀行では27日から2日間、金融政策決定会合を開催します。今回の会合では、利上げは見送る方向です。――今回の会合で利上げかという観測もありましたが、なぜ見送るんでしょうか？中東情勢の悪化による原油価格の高騰などが日本経済にどう影響するのか、見極めに時間がかかっているのが大きな要因です。ある日銀関係者は、中東情勢の混迷が長期化する可能性を念頭に「焦って利上げする状況ではない」と話しています。――日銀