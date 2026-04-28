一時的に大雨が降り出した岩手県大槌町の山林火災現場付近＝28日午後岩手県大槌町の山林火災は28日、発生から7日目を迎えた。町民は連日の雨に一安心しながらも、長期化した避難に疲れをにじませる。「火が消えて、平穏な日常を過ごしたい」。一日も早い収束を願った。町ではこの日、前日に続いて雨が降り、一時的に雨脚が強くなった。市街地に立ち込めていた煙も目立たなくなり、鼻につく臭いも和らいだ。「こんなに大きい