積水化成品工業が８日ぶり急反発。同社は２７日の取引終了後、２６年３月期の連結業績に関し、最終損益が２１億円の黒字（前の期は６２億８２００万円の赤字）で着地したようだと発表した。従来予想は損益トントンだった。また、前期の期末配当予想をこれまでの見通しから５円増額して１５円とした。業績の上振れ着地見通しと配当予想の増額を評価した買いが入ったようだ。 昨年９月に実施した欧州連結子会社の譲渡に関連し