【ワシントン＝阿部真司】米ホワイトハウス記者会主催の夕食会会場のホテルで発生した銃撃事件で、拘束された男は犯行直前、警備が手薄だったとの認識を示していた。要人が多数集まるイベントとしての安全対策が不十分だったとの指摘が強まっている。米ＣＢＳニュースによると、拘束されたコール・アレン容疑者は会場のある「ワシントン・ヒルトン」ホテルに犯行前日の２４日から宿泊。事件直前、家族に宛てたメッセージで、複