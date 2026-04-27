シェフのアン・ソンジェが運営するミシュラン2つ星レストラン「モス・ソウル（MOSU Seoul）」のワインすり替え疑惑に関連し、法曹界から「単純なミスであっても慰謝料請求が可能」という解釈が出された。去る4月24日、法務法人テオのキム・ヨンハ弁護士は、YouTubeチャンネル「ローファーム・テオ」に「アン・ソンジェのモス・ワインヴィンテージ事件：ミスか、欺瞞か？」というタイトルの動画を公開した。【写真】『愛の不時着』