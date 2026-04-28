京都府南丹市の山林に、同市立園部小学校の安達結希さん（11）の遺体が遺棄された事件。逮捕された養父の安達優季容疑者（37）には、3月23日の朝から4月13日夕方までの間に遺体を遺棄した疑いがもたれている。【写真】下校時、結希くんが「よく可愛がっていた」犬のハチ警察が「引き当たり捜査」を開始逮捕前の任意の取り調べで、「園部小学校まで送った後、市内の某所に連れていき、首を絞めつけて殺した」といった趣旨の供述