りくりゅうが現役引退を決めた裏側を明かしました。ミラノ・コルティナオリンピックでショートプログラム(SP)でリフトに失敗し5位の成績で迎えたフリースケーティング(FS)で世界歴代最高得点となる158.13点をマークし、フィギュアスケート日本ペア勢初の金メダルを獲得。そこから約2か月後、それぞれのSNSで現役引退を発表した三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペア。28日にそろって引退会見に出席しました。現役引退を決め