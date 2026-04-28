28日、お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀（53）が体調不良により当面の間休養することを、所属事務所であるホリプロコムの公式ウェブサイトで発表した。《バナナマン日村勇紀についてのお知らせ》と題したお知らせの中で、《今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。》と、かねてより体調不良が続いていたことを報告。そのうえで《これを受け、当面の間、休養に