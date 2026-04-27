Image: Vadim Yuryev / X 今でも結構厚いなと思うんだけど。今秋登場が期待されているiPhone 18 Proシリーズ。まだまだその日は先ですけど、早くもさまざまな方面から、その仕様に関しての噂が聞こえています（噂まとめはこちら）。そして、早くもiPhone 18 Pro Maxのダミーモデル（と主張するモノ）の写真も登場。iPhone 17 Pro Maxのダミーモデルとの比較画像がXにポストされています。iPh