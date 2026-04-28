元兵庫県警刑事部長の棚瀬誠氏が２８日、「ひるおび」（ＴＢＳ系）に出演した。番組では北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉に３０代妻の遺体を遺棄した疑いがあるとして、同園勤務の３０代の男性職員を事情聴取していることを取り上げた。警察の聴取に対して男性は「焼却炉に妻の遺体を遺棄した。数時間かけて燃やした」といった趣旨の供述を行った。遺体は見つかっておらず、妻の安否も確認されていない。遺体が見つからない