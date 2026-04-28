ワールドシリーズで対戦したロバーツ監督とシュナイダー監督が対談大谷翔平投手が2023年オフにフリーエージェント（FA）となった際の面談エピソードが話題を呼んでいる。米スポーツ局「ESPN」のジェフ・パッサン記者が配信するポッドキャスト番組内で、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督とブルージェイズのジョン・シュナイダー監督が対談。大谷から“一蹴”された過去を明かした。対談動画は20日（日本時間21日）に公開された