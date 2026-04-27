冷却ジェルはどのように捨てる？お笑いコンビ・マシンガンズの滝沢秀一さんは2026年4月20日、公式Xでネッククーラーは基本的に燃えるゴミとして処分してほしいと呼びかけました。【画像】ああ、見たことある！これが、滝沢さんが注意喚起するネッククーラーです滝沢さんは、芸人として活動する一方、都内でゴミ清掃員としても勤務する「ゴミ清掃芸人」として知られています。滝沢さんは「暑い時期になるとネッククーラーが壊