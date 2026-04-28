ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを獲得し、「りくりゅう」の愛称で大きな話題となった、フィギュアスケート選手の三浦璃来（24）と木原龍一（33）が28日、都内で引退会見を行った。木原が、冒頭の涙について、想定外だったと語った。【写真】涙も…ハンカチで顔を拭う木原龍一会見冒頭、三浦が「皆さま、この度は私たち三浦璃来、木原龍一の」と切り出し、木原を見つめると、木原は号泣。