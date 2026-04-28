俳優の香取慎吾（49）が28日、都内で「ドリエルユアリズム新CM発表会」に登壇した。登壇早々「りくりゅうの引退会見を見てました」と切り出すと、会場に集まった報道陣に向かって「こんなにたくさんの方に集まっていただきありがとうございます」と感謝。りくりゅうの会見は午前10時30分頃から始まり、香取の会見は午前11時から開始という、ほぼ裏かぶり状態だった。睡眠改善薬「ドリエル」の効果を香取も実感しており「生活リズ