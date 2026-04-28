卓球の張本智和選手が松島輝空選手について「かわいげがなくなってきた」と衝撃告白しました。現地時間28日からロンドンで開幕する世界卓球選手権は、100周年の記念大会として開催されます。日本代表の張本智和選手が27日、出発前に取材に応じ、特別な大会への思いを語りました。「記念すべき大会でこういうチャンスが巡ってきた。一生に一度のチャンスだと思う」とコメント。「金メダルを狙える戦力がそろっているのは大事」とし