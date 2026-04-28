ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が28日、都内で現役引退発表会見を行った。2人は指導者の道への思いを語った。2人は本格的にコーチ業をスタートするには資格取得のための時間がかかることを明かした上で、将来的には指導者の道に進むことを明言。三浦は「「私たちも技術だけでなく生徒1人1人をきちんと見て