28日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比11.9％減の654億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同7.2％減の519億円となっている。 個別ではＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 、グローバルＸＵＳテック・トップ２０ＥＴＦ 、ステート・ストリー