株式会社エツミは、カメラにミリタリー用などの光学照準器を装着可能にする「ドットサイトプレート」（E-2582）を5月8日（金）に発売する。希望小売価格は1,430円。 銃器に機材をマウントするための20mmレール（ピカティニーレール）規格の製品を、一般的なカメラ機材で使われる1/4インチネジ穴に装着できるようにするもの。これにより、20mmレール対応の照準器の中から、好みのモデルを