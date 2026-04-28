毎月訪れる生理期間、仕事中の漏れやムレ、ニオイなどの悩みに気を取られてしまう女性は少なくありません。そんな“働く女性のリアルな声”に着目して誕生したのが、吸水サニタリーショーツ「雲パンツ」です。ふんわり軽やかなはき心地と機能性を両立し、忙しい毎日でも快適に過ごせるようサポート。生理ストレスを少しでもやわらげたい方に注目の新アイテムをご紹介します。 働く女性が抱える生理ストレスと