9年前、当時2歳の女の子が福岡県春日市の歯科医院で治療後に容体が急変して死亡した事故で、業務上過失致死の罪に問われた元院長の男の有罪判決が確定します。この事故は2017年、福岡県春日市の当時2歳だった山口叶愛ちゃんが、歯科医院で麻酔薬を使った虫歯の治療を受けた後に容体が急変し、2日後に死亡したものです。当時の歯科医院の院長、高田貴被告（60）は、両親が叶愛ちゃんの異変を訴えたにもかかわらず、救命処置を講じな