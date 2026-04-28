浦和は28日、マチェイ・スコルジャ監督（54）、ラファウ・ヤスナ・コーチ（49）、林舞輝コーチ（31）と契約を解除したことを発表した。U―21チームの監督兼、トップチームコーチを務める田中達也氏（43）が今季終了まで監督として暫定的に指揮を執る。スコルジャ監督は「まずはじめに、これまでともに戦ってくれた選手・スタッフ、そして常に支えてくださったファン・サポーターのみなさまに、心より感謝いたします。この困難