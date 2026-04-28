船橋競馬は、4月28日より放映を開始する新TVCM「HEART BEAT」篇に、同競馬場のパークオフィシャルアンバサダーを務める山下智久の起用を発表した。千葉県船橋市出身の山下にとって、今回の起用は“地元凱旋”ともいえるもの。進化を続ける船橋競馬場と南船橋エリアを「HEART BEAT DAYS」というコンセプトで表現する中で、地元を代表する存在として抜てきされた。本CMは、レースのスタートからゴールまでの高揚感を軸に構成。