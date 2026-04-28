俳優の香取慎吾（49）が28日、都内で「ドリエルユアリズム新CM発表会」に登壇した。睡眠改善薬「ドリエル」の効果を香取も実感しており「生活リズムが崩れるときもあるけど気を付けるようにしています」と睡眠の質に意識を置いているという。CMテーマと関連し、目覚めさせたい理想の自分について問われると「笑顔」と回答した。すでに笑顔のイメージが強いが「もっとこう…、あの時のような。『おっはー!』ですね」と、自身が扮