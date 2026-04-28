広島・高太一投手（24）が28日の巨人戦前に取材に応じ、26日の阪神戦で死球を与えて、左手首骨折の診断を受けた阪神・近本光司外野手（31）に関係者を通じて謝罪したことを明かした。「勝負にいった結果ですが、こういう形（骨折）になってしまい、申し訳ないです」26日の同戦では、8回2死で対峙（たいじ）した近本に151キロ直球が左手首を直撃。その場に倒れ込んで、負傷交代となっていた。その後、球団から「左手首の骨折