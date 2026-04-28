金正官（キム・ジョングァン）産業通商部長官が27日の記者懇談会で、サムスン電子労働組合が予告したストライキに関連し、労使双方に「成熟かつ賢明な判断をしてほしい」と促した。「サムスン電子の利益は果たして経営陣と労働者の結実と見ることができるのか疑問だ」と述べながらだ。金長官は「（サムスン電子の結実には）多くのインフラ、協力企業、400万人を超える少数株主と（株式の約7．8％を保有する）国民年金などがすべて