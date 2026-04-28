28日午前10時半ごろ北安曇野群白馬村北城にある八方沢で、県警ヘリが山中で遺体を発見しました。現場は標高約1300メートルの山中で、発見された遺体は身長160センチ程の女性とみられ、スキーブーツを装着し白色のヘルメットや登山用ヤッケを着用していました。身体特徴などが、今年1月から行方不明になっているアメリカ国籍の30代女性と一致しているため、警察は遺体がこの女性の可能性もあるとみて捜査を続けて