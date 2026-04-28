銀一は4月28日、オーストラリア・シドニー発のポータブルディスプレーメーカー「espresso Displays」のディスプレー「エスプレッソ ライト 15」の取り扱いを開始する。公式ストア価格は5万4450円。●薄型で持ち運びしやすい新製品は、「薄型で持ち運びやすいボディながら、どこでもパフォーマンスを最大限に引き出せるデバイス」をコンセプトとした15.6インチのポータブルディスプレー。ブラック、ホワイト、ミント、パープル